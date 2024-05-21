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McLaren нарисовала лицо Сенны на боковой части автомобиля Сенна

Тридцать лет спустя со дня смерти легенды Формулы-1 Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года мир вновь вспоминает этого великого гонщика. На этапе Монако Гран-при, который Сенна выигрывал рекордные шесть раз, команда McLaren идет на всё.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
21.05.2024, 17:31·2 мин
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Фото: Motor1.com

Тридцать лет спустя со дня смерти легенды Формулы-1 Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года мир вновь вспоминает этого великого гонщика. На этапе Монако Гран-при, который Сенна выигрывал рекордные шесть раз, команда McLaren идет на всё. Гоночные болиды McLaren в этот уик-энд будут украшены специальным дизайном в честь Сенны, включающим в себя цвета бразильского флага: синий, желтый и зеленый. Кроме того, компания выпустила специальную дорожную машину McLaren, раскрашенную в подобной цветовой гамме.

Даже если бы яркие цвета, логотипы "S" и надпись "Senna" на заднем антикрыле не были достаточно очевидными, McLaren изобразила лицо Сенны на задних крыльях. На стороне водителя мы видим Сенну, глядящего вдаль, а на стороне пассажира - с шлемом. Для создания этого проекта использовали прототип автомобиля, который McLaren хранила в своей коллекции. Помимо внешнего оформления, интерьер автомобиля украшен желтыми сиденьями и цитатой из Сенны, а также его подписью на обшивке двери. На ней написано: "У меня нет идолов. Я восхищаюсь работой, преданностью и компетентностью".

Автомобиль также украшен снаружи и внутри всеми гоночными номерами, под которыми выступал Сенна на своих пяти победах на Монако с McLaren, достигнутых подряд с 1989 по 1993 год. (Победа в 1987 году была одержана на Lotus.)

Если вы находитесь в Монако, во-первых, вам повезло, и, во-вторых, этот автомобиль Сенны будет выставлен на обозрение в течение всего уик-энда. Так что держите уши на макушке.

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