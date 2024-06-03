Продажи Mazda Miata RF приостановлены в Японии из-за проблем с программным обеспечением двигателя

Японский автопроизводитель Mazda присоединился к Toyota в приостановке поставок автомобилей на внутренний рынок после обнаружения несоответствий в процессе сертификации. Компания приостановила поставки MX-5 Miata в версии RF в Японии из-за проблем с программным обеспечением управления двигателем.

Оказалось, что Mazda использовала другое программное обеспечение управления двигателем во время сертификации, которое отличалось от установленного на автомобили, поставляемые покупателям. С начала июня 2018 года было произведено 10 930 автомобилей с этой проблемой, большинство из которых были поставлены покупателям. С момента начала продаж в июле 2018 года жесткоподшивной кабриолет с этой проблемой был отгружен 10 760 покупателям из Японии.

Хотя Miata с мягкой крышей продается в Стране восходящего солнца с более маленьким 1,5-литровым двигателем, RF исключительно с 2,0-литровым двигателем. Под угрозой оказались автомобили моделей 5BA-NDERC и 5BA-NDERE, с номерами шасси с 300001 и 100001 соответственно. Mazda заявляет, что приостановила поставки покупателям 30 мая и приносит извинения за задержки, с которыми сталкиваются будущие владельцы.

Сейчас Mazda занята переписыванием программного обеспечения управления двигателем, используемого во время испытаний, чтобы оно соответствовало установленному на автомобили, поставляемые покупателям. У компактвэна Mazda2 с 1,5-литровым двигателем также есть аналогичная проблема, которая затронула 42 240 автомобилей, из которых с июня 2021 года было продано 41 361. Компания Zoom-Zoom заверяет владельцев, что их автомобили абсолютно безопасны.

С двумя другими моделями возникла другая проблема с процессом сертификации. Mazda6/Atenza и предыдущее поколение Mazda3/Axela были оценены на фронтальное столкновение с использованием "внешнего устройства". Аппаратное обеспечение провоцировало запланированное активирование подушки безопасности вместо того, чтобы позволить встроенному датчику автомобиля запустить подушку безопасности.

Mazda больше не выпускает эти две модели с нестандартным оборудованием и заявляет, что построенные автомобили абсолютно безопасны для езды.

Эти несоответствия были обнаружены после запроса, сделанного в конце января Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Это происходит после скандала прошлого года в Toyota/Daihatsu, связанного с испытаниями на стойкость к ударным нагрузкам, которые не соответствовали стандартам.

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