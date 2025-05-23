Mazda прекратила производство электрического MX-30, и признаться, нас это не удивляет.

Электрический автомобиль Mazda MX-30 испытывал серьезные трудности с момента своего запуска из-за скромного запаса хода в 124 мили, неудобных дверей типа "дубовой лист" и тесного заднего салона, что затмевало большинство его достоинств. Поэтому неудивительно, что спустя всего четыре года с момента начала продаж марка тихо убрала свой первый и единственный электромобиль.

Мировой дебют Mazda MX-30 состоялся на Токийском автосалоне 2019 года, и несмотря на то, что его название подразумевало, что он как-то связан с родстером MX-5, на самом деле этот нестандартный кроссовер был основан на более традиционной, с двигателем внутреннего сгорания, модели Mazda CX-30.

Пояснение от Mazda заключалось в том, что они используют обозначение "MX" для машин, которые идут своим путем и "передают новые ценности, не будучи привязанными к общепринятым идеям настоящего времени". Цифра "30" просто указывает на размер и позицию модели в линейке бренда.

Одним из наиболее поразивших решений, принятых Mazda, было установление в MX-30 довольно маленькой батареи ёмкостью 35,5 кВтч, которая обеспечивала примерно 100 миль пробега на реальной дороге. Предполагалось, что такой размер батареи снизит вес для лучшей управляемости, а также сократит выбросы CO2 при производстве и в течение жизненного цикла автомобиля, сохраняя при этом достаточный запас хода.