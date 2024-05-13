Mazda подтверждает выпуск нового поколения CX-5 с гибридным двигателем.

С 153 808 проданными единицами в прошлом году CX-5 была далеко лучшей моделью Mazda в Северной Америке. Это несмотря на то, что компактный кроссовер стал немного устаревшим, поскольку был представлен еще в 2017 году. Новое поколение теперь официально подтверждено. Об этом сообщение было тихо сделано в документе, связанном с финансовыми результатами компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2024 года.

Единственной другой информацией, поделенной Mazda, было то, что модель третьего поколения будет использовать гибридную силовую установку, разработанную внутри компании. Японская марка воздержалась от упоминания о том, будет ли это гибрид с возможностью самозарядки или с возможностью подключения к электросети. Следует отметить, что компания использовала гибридные технологии Toyota для некоторых моделей. В Китае есть CX-50 с электрифицированными элементами Toyota RAV4. В том же документе Mazda говорит, что гибридный CX-50 запланирован для других рынков на второе полугодие 2024 года.

С того момента, как CX-50 появился в 2022 году, некоторые задавались вопросом о том, будет ли CX-5 снят с производства. Однако оказалось, что обе модели будут мирно сосуществовать. Это имеет смысл, учитывая, что в прошлом году CX-5 был почти в три с половиной раза популярнее, чем CX-50 в Северной Америке.

Тем не менее, нельзя не заметить, что линейка внедорожников Zoom-Zoom начинает выглядеть переполненной. CX-70 и CX-90 присоединились к портфелю на новой платформе с задним приводом и более крупными рядными шестеренными двигателями.

Хотя элегантная электрическая Mazda6 упоминается в документе, она будет продаваться только в Китае, где также будет доступен гибрид с возможностью подключения к электросети.

Что будет дальше? Mazda обещает, что ее первый электромобиль на специализированной платформе будет выпущен в 2027 году, за которым последует «полномасштабный запуск электромобилей» с 2028 по 2030 год.