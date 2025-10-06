МАЗ презентовал на «ИННОПРОМ. Беларусь» инновационный тягач, который «даст фору» европейским

Минский автозавод презентовал новый гибридный тягач МАЗ-545000 на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая недавно прошла в Минске. Журналисты «Автоновостей дня» смогли лично ознакомиться с представленной новинкой.

Разработка МАЗ-545000 основана на концепте MAZ X, дебютировавшем в 2024 году, однако новая модель получила глубокие усовершенствования. Производитель совместил в гибриде основные технологические наработки предприятия, предназначенные для коммерческого транспорта следующего поколения.

Как стало известно корреспонденту, текущая версия прототипа демонстрирует развитие предыдущих идей. Инженеры оснастили тягач никель-марганец-кобальтовой аккумуляторной батареей, что позволило добиться увеличения энергоэффективности и дальности хода без увеличения размеров батареи. Для сравнения, запас хода MAZ X в прошлой версии уже достигал 3000 километров.

«Это совершенно новая модель, с электрическим гибридным приводом. <...> Кабина [у МАЗ-545000] совершенно новой компоновки. Мы очень серьезно поработали именно над безопасностью, комфортом передвижения и технологичностью», — приводятся слова заместителя главного конструктора МАЗа по грузовой технике Николая Локотко в репортаже «Автоновостей дня».

Силовая установка тягача сочетает дизельную и электрическую тягу: турбодизель объемом 7,8 литра и мощностью 350 лошадиных сил работает совместно с генератором и аккумулятором, обеспечивая питание двух электромоторов, отвечающих за вращение задних колес.

Среди заметных преимуществ новинки стоит отметить наличие системы рекуперации энергии, снижение расхода топлива и уровня выбросов, облегчённую конструкцию рамы с пластиковыми элементами обшивки. Производители также отказались от сложной многоступенчатой коробки передач. Для водителя реализована просторная кабина модульного типа, в которой предусмотрены отдельные зоны для работы и отдыха, включая компактную кухню.

В данный момент на заводе выпускаются опытные экземпляры МАЗ-545000, которые будут направлены на испытания и тестовую эксплуатацию в реальных условиях перевозчиками.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года продажи новых тягачей в России снизились на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации представителей логистических компаний, даже предоставление скидок не помогает восстановить спрос. По их мнению, ситуация на рынке улучшится только при снижении ключевой ставки ЦБ до 15% и росте средних тарифов на грузовые перевозки не менее чем на 20% от уровня конца первого квартала.

Материал подготовил Иван Бахарев.