МАЗ готовится к испытаниям инновационного гибридного тягача: в чём его преимущества

В Минске на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» был представлен концептуальный тягач МАЗ-545000. Как сообщил «Мотору» заместитель главного конструктора по грузовой технике МАЗа Николай Локотко, в ближайшие месяцы предприятие выпустит несколько экземпляров автомобиля. После сборки машины отправят на тестовую эксплуатацию компаниям-перевозчикам.

Модель МАЗ-545000 демонстрирует последние достижения Минского автозавода. Грузовик оснащен гибридной силовой установкой, построенной на базе 350-сильного турбодизеля объемом 7,8 литра. Двигатель передает энергию генератору, который совместно с никель-марганец-кобальтовым аккумулятором снабжает электричеством пару электромоторов, приводящих в движение задние колеса транспортного средства.

Разработчики не раскрывают детали максимальной грузоподъемности и других технических характеристик фаркопа. Однако известно, что новая версия тягача заметно легче прошлогоднего концепта MAZ X. Такой результат получен за счет использования пластиковых панелей для обшивки, облегченной рамы и установки шин с односкатной оснасткой на ведущую ось.

Ранее сообщалось, что одно из ключевых новшеств МАЗ-545000 — кабина модульного типа увеличенного объема. Она разделена на зоны для работы и отдыха, а также оборудована портативным кухонным блоком для повышения комфорта водителя.

Автор: Иван Бахарев