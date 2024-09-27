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Майкл Андретти принимает решение об отказе от своей части в Andretti Global

Спустя несколько месяцев после того, как в мире гоночной Формулы 1 была отклонена заявка Andretti Global, в компании начались значительные изменения.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.09.2024, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Спустя несколько месяцев после того, как в мире гоночной Формулы 1 была отклонена заявка Andretti Global, в компании начались значительные изменения. Исполнительный директор Майкл Андретти принял решение отказаться от своей доли в акционерном капитале Andretti Global.

Эта информация пока не получила официального подтверждения, однако многочисленные источники делового издания Sportico сообщают о намерениях Майкла Андретти. В случае реализации планов, он не только прекратит быть совладельцем компании, но и покинет все операционные должности, сосредоточившись на стратегическом развитии бизнеса.

Andretti Global, ранее известная как Andretti Autosport, в 2022 году привлекла существенные инвестиции от Дэна Таурисса и его холдинговой компании Group 1001. После этого компания подала заявку на участие в гонках Формулы 1 и была переименована в Andretti Global.

Согласно предварительным данным, после ухода Майкла Андретти управление компанией полностью перейдет под контроль Дэна Таурисса, хотя на данный момент об этом не объявляется публично. Представители Andretti Global и Дэна Таурисса пока не прокомментировали ситуацию и не отреагировали на запросы на предмет комментариев.

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