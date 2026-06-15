Майк Крак: «Тяжело принять такие результаты»

На Гран-при Монако Фернандо Алонсо смог не только добраться до финиша, но и впервые в сезоне заработать очки. Его напарник по команде Aston Martin, Лэнс Стролл, также имел шанс завершить гонку, однако на 56 круге потерпел аварию, разбив свой болид. Отметим, что в тот уик-энд техника коллектива из Сильверстоуна не подвела пилотов.

Ситуация изменилась на следующем этапе в Барселоне. Уже после первых пяти кругов гонки у Лэнса Стролла возникли проблемы с коробкой передач на болиде AMR26, из-за чего он был вынужден сойти. Фернандо Алонсо не смог преодолеть и сорока кругов – его машина остановилась из-за неисправности батареи силовой установки.

Гоночный директор Aston Martin F1 Майк Крак в беседе с журналистами не скрывал разочарования итогами уик-энда: «Мы ожидали, что всё будет развиваться примерно так, но всё равно крайне тяжело смириться с подобными результатами, когда оба пилота не добираются до финиша. Я искренне сочувствую нашим болельщикам, особенно тем, кто в зелёных футболках пришёл поддержать нас на трибуны и заплатил за это немалые деньги».

Крак также подтвердил, что на базе команды, которую возглавляет Эдриан Ньюи, ведётся масштабная работа по модернизации шасси. Ранее сообщалось, что обновлённая версия болида может дебютировать на Гран-при Венгрии или Бельгии.

«У нас сильный лидер, и мы придерживаемся курса на обновление. Следуем выбранной стратегии, несмотря на сложности. Наша задача – сохранять мотивацию, учиться на ошибках и стремиться к прогрессу. Проще было бы ничего не менять, но тогда проблемы остались бы нерешёнными. Сейчас мы стараемся использовать каждую возможность для улучшения», – отметил он.

По словам гоночного директора, не все технические недостатки можно устранить только за счёт увеличения мощности или прижимной силы. Команда сталкивается с вопросами управляемости, работой коробки передач, недостаточным сцеплением ведущих колёс при разгоне и энергетическими трудностями – и эти задачи пока остаются нерешёнными.

«Мы теряем от трёх до четырёх секунд на каждом круге – это огромная разница. Тем не менее, мы продолжаем анализировать ситуацию и стремимся к прогрессу в разных направлениях. Если бы проблема была одна, решить её было бы проще. Хотя стоит отметить, что пит-стопы у нас проходят на хорошем уровне…» – подытожил Крак.