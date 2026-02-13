Главная Новости Aston Martin Майк Крак: Тесты необходимы для обнаружения проблем
Майк Крак: Тесты необходимы для обнаружения проблем

Aston Martin представила итоги тестов AMR26 в Бахрейне: команда оценила потенциал новой машины и определила направления доработки перед сезоном.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.02.2026, 21:32·2 мин
Фото: F1news.ru

В Бахрейне завершились тестовые заезды команды Aston Martin, в которых приняли участие гонщики Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо. Несмотря на ожидания, новая модель болида AMR26 пока не смогла проявить себя на должном уровне.

По итогам трёхдневных тестов команда обнародовала официальный пресс-релиз. В этот раз пилоты не делились своими впечатлениями, а оценку прошедших испытаний дал гоночный директор Майк Крак.

Майк Крак отметил: «Проведя обкатку машины в Барселоне, мы завершили первые полноценные тесты перед новым сезоном. Ранее на этой неделе у нас возникли проблемы, но для их выявления и нужны тесты, особенно в условиях перехода на новый регламент.»

Руководитель подчеркнул, что коллектив работает с совершенно новым автомобилем, что требует времени для изучения всех технических особенностей и поиска направлений для дальнейшей доработки.

Крак также выразил благодарность сотрудникам Aston Martin за усердную работу на протяжении всех трёх дней заездов. По его словам, команда трезво оценивает возможности новой машины и теперь сосредоточится на детальном анализе собранных данных перед следующей серией тестов, которые пройдут на следующей неделе.

