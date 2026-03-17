Майк Крак: «С вопросами к гонщикам стоит повременить»

В начале сезона команда Aston Martin столкнулась с рядом трудностей, что привлекло повышенное внимание к её гонщикам. На этом фоне гоночный директор Майк Крак обратился к представителям СМИ с просьбой проявить понимание и временно снизить давление на спортсменов.

Майк Крак отметил, что для гонщиков этот период особенно сложен. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации пилоты не могут повлиять на происходящее, однако именно они постоянно оказываются в центре внимания и вынуждены отвечать на вопросы журналистов. «В субботу я слушал, как отвечал Лэнс. Ему было нечего добавить, ведь прежде всего мы сами должны разобраться в сложившейся ситуации», — пояснил Крак.

По словам руководителя, автоспорт всегда связан с эмоциями, и ради них работает вся команда. Однако, по его мнению, некоторые вопросы, адресованные гонщикам, оказываются неуместными в столь сложный момент. «Конечно, можно утверждать, что пилоты — профессионалы и должны справляться с подобным давлением, но сейчас лучше немного подождать. Позвольте нам самим разобраться, прежде чем требовать ответов. Ситуация действительно сложная, и проявленное сочувствие может пойти всем на пользу», — добавил Крак.