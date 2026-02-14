Майк Крак: Необходимо расставить приоритеты

Вокруг дебюта новой машины Aston Martin, созданной под руководством Эдриана Ньюи, начинает разгораться интерес. Внешне болид AMR26 впечатляет своими линиями, однако эффективность его шасси и свежей силовой установки Honda пока вызывают вопросы.

Пилот команды Лэнс Стролл, который также является сыном владельца коллектива, не скрывает скептицизма. По его словам, отставание Aston Martin от лидеров составляет от четырёх до четырёх с половиной секунд на круге.

Как сообщается, Лоуренс Стролл, глава команды, устроил серьезный разбор полётов с руководством и поставил задачу в кратчайшие сроки найти решения для выхода из сложной ситуации. Помимо этого, уже состоялась встреча с представителями Honda для обсуждения перспектив работы двигателя.

Однако, по информации из различных источников, проблемы кроются не только в моторах Honda. Оказалось, что новая коробка передач, которую Aston Martin разработала впервые своими силами, также далека от идеала. По мнению специалистов, трансмиссия AMR26 пока не оправдывает ожиданий и требует доработки.

Тем не менее, команда под руководством Ньюи прилагает максимум усилий, чтобы улучшить результаты ко второй сессии тестов, запланированной в Бахрейне. Позже «зелёные» рассчитывают внедрить новый пакет обновлений перед этапом в Мельбурне.

Гоночный директор Майк Крак подчеркивает важность правильной постановки задач в текущей ситуации: «Теперь мы должны определиться с приоритетами и решить, чем заняться в первую очередь. До следующей недели остаётся мало времени, с этим приходится считаться, но думаю, что затем мы составим более продуманный перечень первоочередных задач, приступим к их решению и постараемся выйти на более высокий уровень».

Эксперты склоняются к мнению, что Aston Martin способен преодолеть трудности, однако до старта чемпионата времени остаётся немного. Аналитики напоминают, что быстрых чудес в Формуле 1 не бывает, и реальные улучшения могут проявиться не раньше второй половины сезона.

Фернандо Алонсо, представляющий бренд на трассе, сохраняет спокойствие и философски оценивает перспективы: «Надеюсь, вторая половина сезона будет другой, тем более в нашем случае, ведь даже если в начале сезона мы поедем недостаточно быстро, то в дальнейшем сможем добиться улучшений.

Поживём – увидим, но команда McLaren в 2023 году на тестах в Бахрейне тоже была среди отстающих, однако через какое-то время стала выигрывать гонки. В общем, пока сложно говорить, ведь Формула 1 – сложный спорт».