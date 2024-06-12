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Aston Martin будет бороться за победы, заявил Майк Крак.

В последней гонке в Канаде за победу боролись гонщики из трёх известных команд – Red Bull, McLaren и Mercedes.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.06.2024, 18:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последней гонке в Канаде за победу боролись гонщики из трёх известных команд – Red Bull, McLaren и Mercedes. Глава команды Aston Martin, Майк Крак, поделился информацией о том, что инженеры работают над рядом новых технологий, которые помогут команде бороться за лидирующие позиции.

«Мы видели, как идёт ожесточённая борьба за победу, – приводит слова Крака издание Racingnews365. – К сожалению, мы не смогли дать сдачи лидерам, но это для нас важный урок. Несмотря на это, команда продемонстрировала хороший результат, набрав 14 очков».

«Однако я уверен, что мы сможем составить конкуренцию лидерам. Вы спросите, когда? Мы активно работаем над аэродинамикой, которая играет ключевую роль в Формуле 1, но создание новых деталей – это долгий процесс. Даже если сегодня мы найдём решение, потребуется несколько недель, чтобы установить детали на машины».

«Перед нами напряжённые четыре недели с тремя гонками. Мы планируем внедрить новые технологии, но стоит помнить, что этот процесс требует времени. Поэтому нам нужно проявить терпение и извлекать максимум из текущих возможностей».

«Нет смысла жаловаться на отсутствие готовых новинок. Мы должны продолжать бороться и двигаться вперёд», – заверил глава команды Aston Martin.

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