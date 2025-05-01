Специалисты делятся секретами, как избежать катастрофы из-за выходных пробок.

Водителей предупреждают о возможных длительных задержках в преддверии майских выходных, когда ожидается проведение до 17 миллионов поездок.

На протяжении прошлой недели Великобритания наслаждалась солнечной погодой; температура поднялась до 28 градусов в Лондоне, установив рекорд по самому жаркому началу мая.

С учетом этого факта, многие британцы, вероятно, отправятся в путь на трехдневный уик-энд в поисках еще большего солнца, и эксперты из RAC предупредили, что следует ожидать "значительных задержек" - особенно в пятницу вечером в час пик.

RAC сотрудничает с фирмой аналитики транспортных потоков INRIX и оценил, что большинству поездок понадобится примерно на 28 процентов больше времени из-за увеличения числа автомобилей на дорогах. Особенно затрудненными местами будут М25 у Саут-Миммс, направляющаяся к М11 и А12 в Эссексе, где задержки в пятницу могут превысить 40 минут, а также М5 на юг, поскольку люди спешат в Девон и Корнуолл на уик-энд.

Представитель RAC Алиса Симпсон предупредила: «Хотя пасхальные каникулы были всего две недели назад, наши данные свидетельствуют о том, что в этот уик-энд все равно будет много машин на дорогах, поскольку миллионы людей решают воспользоваться еще одним праздничным днем».

Симпсон советует тем, кто не решается на время и место поездки, «избегать пятничных вечеров, потому что тогда досуговые поездки столкнутся с поездками рабочего дня».

Если вам все-таки придется выехать в пятницу, RAC рекомендует сделать это до 10 утра, а водителям, планирующим отправиться в субботу, воскресенье или понедельник, стоит выбирать время до 11 утра или после 15 часов.