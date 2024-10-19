Маттиа Бинотто: Решение о новом контракте ещё не принято

Перед началом гоночного уик-энда в Остине командный пилот Валттери Боттас поделился информацией о своем будущем в Формуле-1. В ответ на вопрос о возможном контракте на сезон 2025 года, Боттас посоветовал журналистам обратиться за комментариями к главе Sauber Маттиа Бинотто.

В свою очередь, Бинотто подтвердил, что решение еще не принято, и помимо финского гонщика в список претендентов также включен молодой талант Мик Шумахер.

«Мик присутствует в нашем шорт-листе, - рассказал Бинотто в интервью итальянскому телеканалу Sky Sport. - Я проводил встречу с Миком, где сообщил о том, что окончательное решение еще не принято. На данный момент у меня нет возможности добавить к этому какие-либо детали. Мы поддерживаем хорошие отношения с Миком, но выбор касательно контракта должен быть обдуманным и логичным».

Известно, что в борьбе за место в команде Sauber на предстоящий сезон также участвуют Франко Колапинто и Габриэль Бортолето, что делает ситуацию еще более захватывающей и непредсказуемой.