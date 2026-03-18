Маттиа Бинотто подверг критике методы работы Ferrari

Маттиа Бинотто заявил, что Audi в Формуле 1 не планирует брать Ferrari за образец, раскритиковал подход Маранелло и обозначил цели команды до 2026 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.03.2026, 11:41·2 мин
Маттиа Бинотто, возглавляющий проект Audi в Формуле 1, поделился своим мнением о различиях между немецкой и итальянской командами. Руководитель напомнил, что провёл почти три десятилетия в составе Ferrari, но не считает опыт итальянской команды идеальным для внедрения в Audi.

В интервью изданию L'Equipe Бинотто выразил сомнения в эффективности методов работы Ferrari. Он подчеркнул, что с 2008 года команда не одерживала побед в чемпионате, и именно успех Audi для него сейчас в приоритете.

Бинотто отметил, что в Ferrari преобладает латинская культура, где, по его словам, отсутствовали чёткие процессы. Он добавил, что в итальянской команде зачастую не было конкретных планов для достижения целей, тогда как в Audi детальное планирование является основой деятельности.

Продолжая тему различий, Бинотто поделился стратегией Audi на ближайшие годы. По его словам, команда осознаёт, что силовая установка в 2026 году не будет лучшей, однако план развития предусматривает трёхлетний этап построения коллектива, два года на укрепление позиций и только после этого — борьбу за чемпионский титул.

