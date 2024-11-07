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Ошибки водителей, приводящие к прогоранию клапанов: масло низкого качества и экономия на бензине.

Важные причины поломок двигателя автомобиля: Заливка моторного масла низкого качества Использование низкооктанового топлива Несвоевременная замена свечей зажигания Установка газобаллонного оборудования (ГБО) Заливка моторного
РедакцияР
Редакция
07.11.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важные причины поломок двигателя автомобиля:

Заливка моторного масла, не соответствующего стандартам производителя, может привести к износу двигателя. Такое масло не обеспечивает надлежащей защиты деталей мотора, образуется сера, которая негативно сказывается на работе клапанов. Накопление абразивов мешает нормальному функционированию деталей и ухудшает их охлаждение, что может привести к прогоранию клапанов.

Использование топлива с низким октановым числом может вызвать детонацию в двигателе. Вместо плавного сгорания начнутся мини-взрывы, что приведет к разрушению металла клапанов из-за увеличения температуры в камере сгорания.

Несвоевременная замена свечей зажигания может привести к слабой искре, что ухудшит сгорание топливовоздушной смеси и нарушит плавность процесса. Как и в случае с низким октановым топливом, это создаст высокие нагрузки на камеру сгорания, что приведет к перегреву и деформации клапанов.

Неправильная настройка газобаллонного оборудования приведет к бедной топливовоздушной смеси, что нарушит работу двигателя. Из-за низкого содержания горючих веществ в смеси она будет дольше "готовиться" и гореть, что может привести к перегреву клапанов и их повреждению.

Источник

Двигатель (55)Двс (27)Полезные советы (68)

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