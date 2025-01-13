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Производство Chevrolet Camaro завершено, но история еще не закончена

Новый Chevrolet Camaro: свежие детали от General Motors. Автомобиль станет более молодежным и доступным, удерживая спортивный характер.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.01.2025, 10:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания General Motors анонсировала абсолютно новый Chevrolet Camaro. Сейчас марка активно разрабатывает концепцию будущей новинки, говорят инсайдеры.

«Камаро» сохранит за собой звание «народного» маслкара, которое закрепилось за моделью сразу после ее рыночного дебюта. При этом автомобиль обещают сделать более молодежным и доступным.

Стратегию развития марка может подсмотреть у Corvette C8. Этот спорткар в первое время с запуска продаж можно было купить за 59 000 долларов (чуть больше 6 млн рублей по актуальному курсу). С новым Camaro, по всей видимости, будут придерживаться аналогичного подхода. При этом автомобиль сохранит свой подчеркнуто спортивный характер.

Более доступный ценник гарантированно отразится на оснащении автомобиля. На данном этапе информации об этом нет. Еще один важный момент в деле новой политики ценообразования - сохранение динамики.

Фото: Carsweek.ru

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