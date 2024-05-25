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Машины Haas не соответствуют техническим требованиям.

После квалификации Гран При Монако техническая инспекция выявила, что обе гоночные машины команды Haas не соответствуют техническим правилам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 21:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

После квалификации Гран При Монако техническая инспекция выявила, что обе гоночные машины команды Haas не соответствуют техническим правилам.

Специалисты Федерации автоспорта FIA обратили внимание на элемент DRS на болидах Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга. Проверка показала, что диапазоны изменения положения заднего антикрыла на обеих машинах Haas превышают установленные 85 миллиметров. Это нарушает пункт 3.10.10 h) технического регламента.

Информация обнаруженных нарушениях была передана стюардам Гран При Монако. Гонщикам Кевину Магнуссену и Нико Хюлкенбергу грозит исключение из результатов квалификации и вынужденный старт с пит-лейна.

Источник

FIA (58)Haas F1 Team (45)Кевин Магнуссен (28)Нико Хюлкенберг (33)

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