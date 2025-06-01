Безуспешно работает система безопасности Haas F1

В последней гонке в Барселоне команда Haas F1 не смогла заработать очки, что привело к тому, что они опустились на седьмое место в общекомандном зачёте.

Эстебан Окон, финишировавший на 16-й позиции, отметил, что они ошиблись, оставшись на трассе на изношенных шинах после выхода автомобиля безопасности, что привело к потере позиций. Однако гонщик выразил благодарность команде за поддержку и выразил надежду на улучшение результатов в будущем.

Пилот Оливер Берман, пришедший на финиш 17-м, также поделился своими впечатлениями, отметив, что команда продемонстрировала прогресс в течение уик-энда, но из-за обстоятельств не смогла побороться за очки. Он подчеркнул, что есть к чему стремиться и что необходимо провести анализ для улучшения результатов.