Главная Новости Haas F1 Team Безуспешно работает система безопасности Haas F1
Новости

Безуспешно работает система безопасности Haas F1

Haas F1 в Барселоне не получила очков, Окон и Берман об итогах гонки. Узнайте, как команда готовится к следующему этапу в Канаде после сложной серии трёх гонок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.06.2025, 19:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В последней гонке в Барселоне команда Haas F1 не смогла заработать очки, что привело к тому, что они опустились на седьмое место в общекомандном зачёте.

Эстебан Окон, финишировавший на 16-й позиции, отметил, что они ошиблись, оставшись на трассе на изношенных шинах после выхода автомобиля безопасности, что привело к потере позиций. Однако гонщик выразил благодарность команде за поддержку и выразил надежду на улучшение результатов в будущем.

Пилот Оливер Берман, пришедший на финиш 17-м, также поделился своими впечатлениями, отметив, что команда продемонстрировала прогресс в течение уик-энда, но из-за обстоятельств не смогла побороться за очки. Он подчеркнул, что есть к чему стремиться и что необходимо провести анализ для улучшения результатов.

Источник

Эстебан Окон (85)Александер Элбон (105)Haas F1 Team (160)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация