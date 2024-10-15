Руководитель Stellantis заявляет, что Maserati находится в убытке

Несколько недель назад генеральный директор компании Stellantis заявил, что проблемы Maserati связаны с плохим маркетингом, что привело к снижению продаж более чем на 50% в первой половине 2024 года. Карлос Таварес продолжил говорить о бедственной ситуации итальянской марки на этой неделе на Парижском автосалоне. Руководитель признал, что компания с тризубцем на логотипе "оказалась в убытке", что означает, что она тратит больше денег, чем зарабатывает.

Проблемы у Maserati, по-видимому, не связаны с автомобилями: "У нас нет проблем с продукцией". Сложности, с которыми она столкнулась, обусловлены тем, что она не была "четко позиционирована". Таварес, который планирует уйти с поста главы Stellantis в начале 2026 года, рассказал Autocar, о чем на самом деле Maserati: "Это бренд, который не представляет собой просто спортивные автомобили; это о гран туризмо, о качестве жизни, 'la dolce vita' и технологиях".

66-летний генеральный директор, родившийся в Португалии, признал, что предыдущая руководящая команда Maserati не смогла донести это послание. Давиде Грассо больше не является генеральным директором, его заменил Санто Фичили, который также стал новым боссом Alfa Romeo после смены Жан-Филиппа Импарато. Задача Фичили - "изменить менталитет и идеи" в Maserati, отметил Таварес.

Фото: Motor1.com

Недавно назначенные руководители как в Maserati, так и в Alfa Romeo заявили, что две компании не сольются, потому что одна является "роскошной", а другая - "премиум". Однако в случае возможности они могут сотрудничать. Alfa также переживает непростой год, так как продажи в Соединенных Штатах снизились на 10% к концу сентября, несмотря на запуск кроссовера Tonale.

Хотя Maserati и Alfa Romeo проходят через трудный период, Stellantis пообещала сохранить все 14 брендов на данный момент. Компания придерживается своего первоначального плана, объявленного в 2021 году, инвестировать во все бренды в течение 10 лет, так что у двух компаний есть по меньшей мере до конца десятилетия, чтобы навести порядок.

Однако бывший финансовый директор Stellantis Натали Найт сказала всего несколько месяцев назад, что "возможно, наступит момент, когда мы посмотрим, где самое лучшее место для [Maserati]". Незадолго до ее заявления Stellantis опубликовала пресс-релиз для того, чтобы прояснить, что Maserati не продают. На прошлой неделе автомобильный конгломерат объявил об уходе Натали Найт из компании всего спустя 18 месяцев работы на посту финансового директора.