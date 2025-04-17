Maserati Grecale обновлён к 2025 году с большим выбором игрушек и цветов.

Автопроизводитель Maserati представил обновленную модельный ряд на 2025 год для своего внедорожника Grecale, который конкурирует с Porsche Macan, представив новую базовую комплектацию и больше вариантов персонализации для всего модельного ряда.

Цены на новинку начинаются от £59 990 за базовую версию, за которой следует версия Modena, стоимостью £73 130, затем идут Folgore за £99 125, и высокопроизводительная версия Trofeo за £105 290.

Для всех моделей теперь доступна яркая палитра свежих цветов. Среди ярких новинок - темно-коричнево-серый цвет, меняющий оттенок в зависимости от угла обзора, а также темно-оливковый и ярко-оранжевый. Также предлагаются матовые варианты, а также выбор новых цветов и отделок для различных дизайнов колес, в зависимости от конкретной модели.

Эти новые внешние цвета были заимствованы из эксцентричного диапазона красок Furioserie, отличие заключается в том, что они больше не являются опцией стоимостью более £10 000. Однако, если вы все еще хотите покрасить свой среднеразмерный роскошный внедорожник в розовое золото или матово-голубой цвет из коллекции Furioserie, то это, безусловно, будет стоить целое состояние.

Maserati также представил несколько новых вариантов цветов интерьера, включая ярко-красный или более традиционный коричневый, а также больше вариантов стежки и двухцветные альтернативы, снова доступные из коллекции Furioserie.

Структура модельного ряда в целом осталась прежней, за исключением новой базовой версии Grecale, которая оснащена тем же 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем с мягкой гибридной поддержкой, что и предыдущая модель GT. Максимальная мощность составляет 296 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость - 149 миль в час.

Фото: autoexpress

Выше находится версия Modena, которая имеет тот же четырехцилиндровый бензиновый двигатель, но с небольшим увеличением мощности до 325 л.с. Также в модельном ряду остались электрическая версия Folgore и версия Trofeo с V6-двигателем. Они имеют несколько собственных уникальных изменений цвета и отделки, включая добавление цвета Giallo Modenese - ярко-желтый - в стандартную палитру для Trofeo.

Новый Grecale уже доступен для заказа и надеется привлечь покупателей из различных лагерей, таких как Porsche Macan и Genesis GV70.