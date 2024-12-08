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Мартин Брандл: Кураж Переса пропал

Последняя гонка вызывает волнение среди поклонников автоспорта: проведет ли ее Серхио Перес? Спортсмен утверждал, что его контракт рассчитан на сезон 2025 года, но многие сомневаются в том, что гонщика увидят в составе Red Bull в следующем году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.12.2024, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Последняя гонка вызывает волнение среди поклонников автоспорта: проведет ли ее Серхио Перес? Спортсмен утверждал, что его контракт рассчитан на сезон 2025 года, но многие сомневаются в том, что гонщика увидят в составе Red Bull в следующем году. Известный комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.

«Я испытываю глубокое уважение к нему как личности и профессионалу, к его достижениям, - отметил Мартин Брандл. - Но честно говоря, я почувствую некоторое облегчение, когда все это закончится. Должно быть, сейчас для него это настоящее испытание. Он потерял уверенность».

Последнее время Серхио находится под серьезным давлением, что оказывает на него сильное влияние. Возможно, для самого Переса лучше было бы, если бы в какой-то момент это завершилось».

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