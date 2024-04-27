Мартин Брандл обсудил вероятность ухода Ньюи из Red Bull

Спортивный комментатор Мартин Брандл высказал мнение, что если известный инженер Эдриан Ньюи решит сменить команду и покинуть Red Bull Racing, это будет для нее настоящим счастьем. В то же время, сообщения из штаб-квартиры в Милтон-Кинсе пока опровергают эту информацию, но нельзя исключать такой вариант развития событий.

Любая команда, обладающая достаточными финансовыми ресурсами, может проявить интерес к услугам самого успешного конструктора в истории автогонок. Слухи ходят о том, что Ferrari может быть заинтересована в сотрудничестве с Ньюи, но также появилась информация о щедром предложении со стороны Лоуренса Стролла, владельца команды Aston Martin F1.

Бывший гонщик и популярный комментатор телеканала Sky Sports поделился мнением в социальных сетях: «Команды с финансовой базой уже давно пытаются привлечь Эдриана Ньюи. Если им удастся договориться с ним, это будет огромным успехом, поскольку новая команда получит доступ к его ценному опыту и гениальным разработкам, а также лишит от них Red Bull».

Очевидно, что под «другой командой» подразумевается Red Bull. Под управлением Ньюи был создан болид RB20, на котором Макс Ферстаппен уже победил на четырех из пяти гонок сезона, обеспечив Red Bull Racing три двойные победы вместе с Серхио Пересом.