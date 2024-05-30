Маршалы не дали Хюлькенбергу продолжить гонку

Во время Гран При в Монако пилот команды Haas F1 был уверен, что сможет продолжить гонку после столкновения с своим напарником. Но маршалы приняли решение не допустить его продолжения.

Нико Хюлкенберг оказался невольным участником инцидента между Кевином Магнуссеном и Серхио Пересом. Пилот надеялся вернуться в боксы, так как его машина не получила критических повреждений. Однако маршалы поспешили очистить трассу от обломков и эвакуировать автомобили, вынудив немца покинуть кокпит.

«В этом не было необходимости», — пожаловался Хюлкенберг по радио, после чего он вышел из машины. Водитель некоторое время оставался на галере, а затем вернулся в кокпит и обратился к своему гоночному инженеру Гэри Гэннону: «Гэри, ты здесь?».

Получив утвердительный ответ, Нико сообщил: «Пострадало только переднее крыло и задняя шина. У меня нет повреждений подвески или чего-то ещё. Я думаю, что мы сможем продолжить гонку после рестарта».

Инженер в свою очередь отметил: «Посмотрим, сможем ли мы как-нибудь вернуть машину на трек».

Хюлкенберг попытался снова завести двигатель, однако был явно понятным жестом попросить маршалов покинуть автомобиль. Нико не стал долго упираться: «Ладно, мне пора выходить», — сообщил он по радио.