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В Занфдорте не будет готового решения, — Марко.

Перед стартом летнего перерыва пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен высказывал недовольство по поводу баланса болида RB20 и настаивал на скорейшем устранении проблемы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.08.2024, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом летнего перерыва пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен высказывал недовольство по поводу баланса болида RB20 и настаивал на скорейшем устранении проблемы. По словам консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко, сложности с машиной не будут устранены к грядущему Гран При Нидерландов.

«В течение двух недель летнего перерыва нам было запрещено трагаться с болидом. Нам необходимо выявить коренную причину проблем с болидом и устранить их, поскольку сейчас баланс RB20 далек от того, который мы видели в начале сезона. Однако сложно сказать, насколько быстро мы сможем решить возникшие трудности».

«Я считаю, что у нас не будет готового решения на этап в Зандфорте. Но команда работает на полную катушку – у нас есть разнообразные идеи, но я не могу предположить, когда и как мы сможем их воплотить в жизнь».

«Одно очевидно: квалификация играет решающую роль в Зандфорте, поскольку на этой трассе практически невозможно обогнать соперника. Максу по силам продемонстрировать отличную квалификацию, как это случалось в предыдущих гонках. Мы были самыми быстрыми в Австрии и в Спа, а в Венгрии уступили лишь на доли секунды».

Источник

Red Bull Racing (196)Хельмут Марко (31)

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