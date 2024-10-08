Макс: "Мне бы хотелось иметь молодого напарника"

Слухи о возможном завершении карьеры Серхио Переса в Формуле 1 набирают обороты. Хельмут Марко, консультант Red Bull, подогрел дискуссию, заявив, что в 2025 году у Макса Ферстаппена может появиться новый напарник из числа молодых гонщиков.

В интервью австрийскому телеканалу ORF, Марко объявил, что до конца текущего года команда Red Bull проанализирует выступления Переса, Цуноды, Лоусона и Хаджара, чтобы определиться с составом на следующий сезон.

«Мы решили сравнить Лоусона с Цунодой, чтобы понять, кто из них быстрее. Это важно для нас», — пояснил Марко.

Отвечая на вопрос о перспективах Айзека Хаджара, борющегося за титул в Формуле 2, Марко отметил, что уже имеет представление о составах Red Bull Racing и RB на 2025 год. Однако он призвал ждать официального объявления. «Юки сделал значительный прогресс. Теперь он более сосредоточен и стабилен на трассе», — добавил Марко.

«Молодежь снова в тренде. Наша философия работы с гонщиками нашла отклик у Mercedes, Haas и, надеюсь, у Alpine, где проявляет себя Колапинто», — подчеркнул Марко.

Касаясь перспектив на следующий сезон, Марко выразил надежду на чемпионство Макса Ферстаппена и добавил: «Было бы идеально иметь молодого гонщика из нашей программы в качестве напарника».