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Марко оценил ущерб от аварии в два-три миллиона.

Эксперт по автоспорту Хельмут Марко высказал своё мнение относительно столкновения гонщиков Серхио Переса и Кевина Магнуссена на старте Гран При Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 22:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Эксперт по автоспорту Хельмут Марко высказал своё мнение относительно столкновения гонщиков Серхио Переса и Кевина Магнуссена на старте Гран При Монако. По мнению консультанта команды Red Bull, возникли серьезные вопросы как к представителю Haas, так и к судьям, которые не взялись рассматривать данный инцидент.

«Ещё одно столкновение, где замешан Магнуссен, – отметил Хельмут Марко в интервью немецкому Sky. – Необходимо внимательно изучить повторы происшествия.

Меня поразило, насколько быстро судьи приняли решение не вмешиваться. Во-первых, это было опасно, а во-вторых, ущерб оценивается в два или три миллиона. Это серьезная проблема для нас, учитывая ограничения бюджета.

К счастью, обошлось без серьёзных последствий, но ситуация была крайне напряжённой».

Источник

Red Bull Racing (95)Серхио Перес (31)Хельмут Марко (16)

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