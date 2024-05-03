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Уход Ньюи – большая утрата для команды, считает Марко

В свежем интервью австрийской изданию Kronen Zeitung советник Red Bull Хельмут Марко высказался о последних событиях в команде, связанных с уходом из нее Эдриана Ньюи
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.05.2024, 12:51
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Фото: F1news.ru

По мнению Хельмута Марко, уход Ньюи ощутимо отразится на работе Red Bull Racing. Несмотря на то, что Ньюи в последнее время не принимал активного участия в повседневной деятельности и не уделял внимания каждой мелочи, он был ответственен за координацию работы аэродинамики и механики на трассе. Великие успехи инженера сделали его настоящей легендой в мире автоспорта.

Хельмут Марко также отметил, что за последние годы в команде была сформирована сильная молодая группа инженеров. Однако в 2026 году вступит в силу новый регламент, и именно в период изменений в правилах Ньюи всегда отличался лучшим пониманием их сути.

Источник

Red Bull Racing (66)Хельмут Марко (12)Эдриан Ньюи (14)

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