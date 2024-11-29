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Юки нужно добавить стабильности, несмотря на его скорость

Пилот Формулы-1 Юки Цунода выразил своё недоумение по поводу отсутствия предложения от команды Red Bull. В интервью для Kleine Zeitung причину данного решения объяснил Хельмут Марко.«Юки продемонстрировал отличные гонки в Бразилии и Лас-Вегасе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.11.2024, 15:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Формулы-1 Юки Цунода выразил своё недоумение по поводу отсутствия предложения от команды Red Bull. В интервью для Kleine Zeitung причину данного решения объяснил Хельмут Марко.

«Юки продемонстрировал отличные гонки в Бразилии и Лас-Вегасе. Однако, ранее он допустил две неоправданные ошибки в Бразилии. У него есть скорость, но не хватает постоянства и стабильности. Когда всё складывается удачно, он показывает отличные результаты», - прокомментировал Марко.

Судьба Юки Цуноды, Серхио Переса и Лиама Лоусона будет решена на встрече высшего руководства команды Red Bull в понедельник после завершения Гран При Абу-Даби.

Источник

Red Bull Racing (322)Юки Цунода (65)Хельмут Марко (64)

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