Юки нужно добавить стабильности, несмотря на его скорость

Пилот Формулы-1 Юки Цунода выразил своё недоумение по поводу отсутствия предложения от команды Red Bull. В интервью для Kleine Zeitung причину данного решения объяснил Хельмут Марко.

«Юки продемонстрировал отличные гонки в Бразилии и Лас-Вегасе. Однако, ранее он допустил две неоправданные ошибки в Бразилии. У него есть скорость, но не хватает постоянства и стабильности. Когда всё складывается удачно, он показывает отличные результаты», - прокомментировал Марко.

Судьба Юки Цуноды, Серхио Переса и Лиама Лоусона будет решена на встрече высшего руководства команды Red Bull в понедельник после завершения Гран При Абу-Даби.