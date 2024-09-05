Марко: Мы готовили контракт для Ландо Норриса

Известный советник команды Red Bull, Хельмут Марко, поделился интересной информацией в подкасте под названием Inside Line. Он рассказал, что их команда вела переговоры как с Фернандо Алонсо, так и с молодым талантом Ландо Норрисом. По словам Марко, переговоры были настолько серьезные, что уже готов был контракт для Норриса с Toro Rosso, но все пошло не по плану.

Отметив этот факт, Хельмут Марко также подчеркнул, что, к сожалению, McLaren выяснил о переговорах, и в контракте Норриса имелся пункт, который помешал сотрудничеству с Toro Rosso.

Помимо этого, Хельмут Марко вспомнил, что ещё до начала побед и триумфов их команды, в период около 2008 года, велись переговоры с известным гонщиком Фернандо Алонсо. В то время, однако, Алонсо не отнёсся к предложению Red Bull всерьёз, что помешало сотрудничеству. Тем не менее, Хельмут Марко выразил гордость своей команды, отметив заслуги перед двумя чемпионами мира - Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном.