Марко оценивает скорость Mercedes с некоторой скепсисом

Гонщики команды Mercedes продемонстрировали лучшие результаты во всех трех тренировках Гран При в Вегасе. Однако Хельмут Марко, консультант команды Red Bull, не считает эти достижения особенно важными.

«Уже не первый раз в этом сезоне мы видим, что Mercedes показывает лучшие времена на свободных заездах, но настоящие очки начисляются во время гонки, - отметил Хельмут Марко. - Быстрые круги в пятницу или в четверг еще не гарантируют успеха в гонке. Я уверен, что в квалификации картинка вновь станет более предсказуемой».