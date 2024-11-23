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Марко оценивает скорость Mercedes с некоторой скепсисом

Гонщики команды Mercedes продемонстрировали лучшие результаты во всех трех тренировках Гран При в Вегасе. Однако Хельмут Марко, консультант команды Red Bull, не считает эти достижения особенно важными.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.11.2024, 07:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики команды Mercedes продемонстрировали лучшие результаты во всех трех тренировках Гран При в Вегасе. Однако Хельмут Марко, консультант команды Red Bull, не считает эти достижения особенно важными.

«Уже не первый раз в этом сезоне мы видим, что Mercedes показывает лучшие времена на свободных заездах, но настоящие очки начисляются во время гонки, - отметил Хельмут Марко. - Быстрые круги в пятницу или в четверг еще не гарантируют успеха в гонке. Я уверен, что в квалификации картинка вновь станет более предсказуемой».

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Хельмут Марко (61)

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