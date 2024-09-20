Главная Новости Red Bull Racing Необходимо обратить внимание на переднее крыло McLaren - Марко.
Новости

Необходимо обратить внимание на переднее крыло McLaren - Марко.

Сегодня в команде McLaren было сделано заявление о внесении изменений в конструкцию заднего антикрыла на машине MCL38.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 20:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Сегодня в команде McLaren было сделано заявление о внесении изменений в конструкцию заднего антикрыла на машине MCL38. Несмотря на то, что заднее антикрыло успешно прошло все проверки FIA и организация не высказала претензий, в британской гоночной команде решили не оставлять вопросов относительно законности данного элемента и внести коррективы.

Эксперт по автоспорту из команды Red Bull, Хельмут Марко, одобрил этот ход действий коллег и теперь предлагает проанализировать конструкцию переднего антикрыла у McLaren. Оказалось, что и здесь возникли вопросы со стороны Red Bull Racing.

«Мы, как и многие поклонники автоспорта, наблюдали изгиб заднего крыла у McLaren по телевизору, – прокомментировал Марко в интервью немецкому каналу Sky ещё до того, как в McLaren сообщили о намерении внести изменения. – Правила четко говорят о том, что крыло не должно деформироваться в процессе движения. Хотя тесты FIA пройдены успешно, сама гонка представляет собой другую историю».

Эксперт подчеркнул, что нет никаких размытых моментов. В правилах прописано ясно: заднее крыло не должно изменять аэродинамику во время движения. Однако факт изгибания крыла дает преимущество во времени на трассе.

После заявления McLaren в эфире австрийского ORF Хельмут Марко выразил удовлетворение: «Наша команда трижды поднимала вопрос о легальности заднего крыла у McLaren. Решение FIA сегодня было правильным. Теперь настало время внимательно рассмотреть переднее крыло».

Источник

Red Bull Racing (243)McLaren (162)Хельмут Марко (40)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация