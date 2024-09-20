Необходимо обратить внимание на переднее крыло McLaren - Марко.

Сегодня в команде McLaren было сделано заявление о внесении изменений в конструкцию заднего антикрыла на машине MCL38. Несмотря на то, что заднее антикрыло успешно прошло все проверки FIA и организация не высказала претензий, в британской гоночной команде решили не оставлять вопросов относительно законности данного элемента и внести коррективы.

Эксперт по автоспорту из команды Red Bull, Хельмут Марко, одобрил этот ход действий коллег и теперь предлагает проанализировать конструкцию переднего антикрыла у McLaren. Оказалось, что и здесь возникли вопросы со стороны Red Bull Racing.

«Мы, как и многие поклонники автоспорта, наблюдали изгиб заднего крыла у McLaren по телевизору, – прокомментировал Марко в интервью немецкому каналу Sky ещё до того, как в McLaren сообщили о намерении внести изменения. – Правила четко говорят о том, что крыло не должно деформироваться в процессе движения. Хотя тесты FIA пройдены успешно, сама гонка представляет собой другую историю».

Эксперт подчеркнул, что нет никаких размытых моментов. В правилах прописано ясно: заднее крыло не должно изменять аэродинамику во время движения. Однако факт изгибания крыла дает преимущество во времени на трассе.

После заявления McLaren в эфире австрийского ORF Хельмут Марко выразил удовлетворение: «Наша команда трижды поднимала вопрос о легальности заднего крыла у McLaren. Решение FIA сегодня было правильным. Теперь настало время внимательно рассмотреть переднее крыло».