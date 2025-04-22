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Исход: Мы сыграли в ответ и при большом отставании

Хельмут Марко: Red Bull отыграет отставание от McLaren уже на Гран При Имолы. Прогресс, новая машина и борьба внутри команды помогут догнать соперников.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.04.2025, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull Хельмут Марко выразил надежду на то, что команда сможет сократить отставание от McLaren и начнёт регулярно одерживать победы уже с гонки в Имоле…

По мнению Хельмута Марко, на трассе в Джидде команда добилась значительного прогресса по сравнению с предыдущим этапом в Бахрейне, однако именно этот круг с высокоскоростными поворотами больше подходит Red Bull. «Мы постепенно движемся вперед, получая более предсказуемую машину с широким диапазоном работы. Шаг за шагом мы приближаемся, и я уверен, что к гонке в Имоле у нас будет достаточно скорости, чтобы обойти McLaren».

«Мы не фокусируемся на отставании в чемпионате. Это будет непростая задача, но мы уже отыгрывали большее отставание. Я помню, как с Себастьяном Феттелем мы отставали на более чем сорок очков, но все равно стали чемпионами», - отметил Марко.

Хельмут Марко также подчеркнул, что борьба гонщиков McLaren между собой может сыграть на руку Red Bull. «Для нас лучше, чтобы сначала одерживал победы один гонщик, а затем другой - при равенстве между ними они вряд ли будут безоговорочно подчиняться командным распоряжениям, что даст нам отличный шанс на отыгрыш».

Источник

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