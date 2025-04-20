Марко: Макс проиграл гонку с самого начала

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко высказал своё мнение относительно пятисекундного штрафа, который был наложен во время одной из гонок.

Хельмут Марко подчеркнул, что Макс проиграл гонку на старте и считает, что такое наказание является излишне строгим. Он отметил, что в гонках Формулы 2 подобные ситуации происходили с несколькими гонщиками, и в тех случаях обходились предупреждениями, без применения пятисекундного штрафа.

По мнению Марко, в ходе гонки Пиасти был впереди, но в конце гонки Макс смог обогнать его в последней точке торможения. Тем не менее, он признал, что штраф является частью гонки. Марко также добавил, что у болида была отличная скорость, но сложность обгонов на данной трассе была очевидной.

Согласно словам консультанта Red Bull, без пятисекундного штрафа Макс имел бы все шансы на победу в гонке, но с учётом наказания команда могла рассчитывать только на второе место.