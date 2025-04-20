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Марко: Макс проиграл гонку с самого начала

Хельмут Марко считает пятисекундный штраф в F1 слишком жёстким. Он утверждает: Макс мог бы победить без наказания. Обсуждение случившегося на гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.04.2025, 22:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко высказал своё мнение относительно пятисекундного штрафа, который был наложен во время одной из гонок.

Хельмут Марко подчеркнул, что Макс проиграл гонку на старте и считает, что такое наказание является излишне строгим. Он отметил, что в гонках Формулы 2 подобные ситуации происходили с несколькими гонщиками, и в тех случаях обходились предупреждениями, без применения пятисекундного штрафа.

По мнению Марко, в ходе гонки Пиасти был впереди, но в конце гонки Макс смог обогнать его в последней точке торможения. Тем не менее, он признал, что штраф является частью гонки. Марко также добавил, что у болида была отличная скорость, но сложность обгонов на данной трассе была очевидной.

Согласно словам консультанта Red Bull, без пятисекундного штрафа Макс имел бы все шансы на победу в гонке, но с учётом наказания команда могла рассчитывать только на второе место.

Источник

Хельмут Марко (74)Red Bull Racing (379)

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