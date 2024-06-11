Марко: McLaren имеет лучшую пару пилотов в настоящее время

Хельмут Марко в интервью Le Journal обсудил важные аспекты отбора гонщиков в Формулу 1. Он отметил, что необходимо не просто посадить гонщика за руль, но и дать ему возможность добиваться побед. Для достижения успеха в автоспорте важными аспектами являются скорость, талант, уверенность и полная самоотдача, которые должны присущи гонщику.

Он также подчеркнул, что выявить будущего таланта в автоспорте сложно, и не каждый гонщик способен добиваться побед. Хельмут Марко отметил, что за исключением Жака Вильнёва, из Канады лишь немногие гонщики смогли добиться успеха на самом высоком уровне, требуемом в Формуле 1.

Отвечая на вопрос о Лэнсе Стролле, Хельмут Марко отметил его хорошие выступления за рулём Williams, в частности в Баку и Турции. Он подчеркнул, что важно, чтобы гонщик стремился к успеху и работал усердно для достижения хороших результатов.

По мнению Хельмута Марко, Лэнсу Строллу необходимо проявить больше усердия, чтобы добиться значительных результатов. Однако, он подчеркнул, что не находится достаточно близко, чтобы судить о работе гонщика.

Обсуждая Юки Цуноду и Даниэля Риккардо, Хельмут Марко отметил, что Цунода смог адаптироваться к Формуле 1 и показывает хорошие результаты. Отмечено, что он эмоциональный гонщик, но способен избегать ошибок. Результативность Цуноды привела к продлению контракта с ним ещё на год.

В заключение интервью, Хельмут Марко высказал мнение о лучшей гоночной паре пилотов, назвав Ландо Норриса и Оскара Пиастри из McLaren. Он отметил, что они являются молодыми, амбициозными и хорошо справляются вместе на трассе за рулём болида.