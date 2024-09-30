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Марко: Словам Макса следует уделить должное внимание.

Пилот команды Red Bull Racing - Макс Ферстаппен, выразил своё недовольство штрафом, наложенным Международной автомобильной федерацией за нарушение спортивного регламента во время Гран При Сингапура.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.09.2024, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Red Bull Racing - Макс Ферстаппен, выразил своё недовольство штрафом, наложенным Международной автомобильной федерацией за нарушение спортивного регламента во время Гран При Сингапура. После завершения гонки голландец намекнул на возможность ухода из «Королевских гонок».

Несмотря на то, что Ферстаппен не раскрыл деталей своих намерений, консультант по автоспорту Red Bull - Хельмут Марко, подчеркнул, что подобные заявления необходимо воспринимать всерьёз.

«Слова Макса требуют серьёзного отношения, - отметил Марко в интервью Formula1.de. - Он достиг уже многого, и для него важно наслаждаться гонками. Если что-то будет мешать его удовольствию, он способен принять решение о завершении карьеры».

Хельмут Марко добавил: «Макс высказался серьёзно. Но я надеюсь, что текущая обстановка не заставит его завершить карьеру в ближайшее время».

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Макс Ферстаппен (122)Red Bull Racing (253)Хельмут Марко (43)

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