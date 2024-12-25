Главная Новости Новинки SWM представила новинки для российского рынка.
Новости

SWM представила новинки для российского рынка.

SWM G03F, или Big Tiger, представляет новинку для российского рынка: кроссовер с гибридным вариантом и планами по локализации производства в стране. В 2025 году ожидается запуск трех новинок BJ от китайского гиганта BAIC.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.12.2024, 10:23·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На российском автомобильном рынке популярный кроссовер SWM G03F известен под именем Big Tiger. Его длина немного превышает 4,6 метра, а в салоне может разместиться от пяти до семи человек.

В Китае базовая версия этого кроссовера оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Зимой 2023 года появилась гибридная версия под названием EDi. Она включает в себя 102-сильный 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и 143-сильный электромотор.

Кроме того, компания SWM планирует вложить крупные средства в развитие производства на территории России. Бренд намерен организовать производство автомобилей с полным циклом сборки, включая сварку и окраску кузовов. Планируемая производственная мощность составляет 40 тысяч машин ежегодно.

В текущем модельном ряду SWM для России представлены три кроссовера - G01, G01F и G05 Pro.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что крупный китайский производитель автомобилей BAIC официально анонсировал запуск в России трех новых моделей внедорожников линейки BJ в 2025 году.

Источник

Новинки (417)Модель (63)Обновление (9)Анонс (13)Китайские (40)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация