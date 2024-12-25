SWM представила новинки для российского рынка.

На российском автомобильном рынке популярный кроссовер SWM G03F известен под именем Big Tiger. Его длина немного превышает 4,6 метра, а в салоне может разместиться от пяти до семи человек.

В Китае базовая версия этого кроссовера оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Зимой 2023 года появилась гибридная версия под названием EDi. Она включает в себя 102-сильный 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и 143-сильный электромотор.

Кроме того, компания SWM планирует вложить крупные средства в развитие производства на территории России. Бренд намерен организовать производство автомобилей с полным циклом сборки, включая сварку и окраску кузовов. Планируемая производственная мощность составляет 40 тысяч машин ежегодно.

В текущем модельном ряду SWM для России представлены три кроссовера - G01, G01F и G05 Pro.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что крупный китайский производитель автомобилей BAIC официально анонсировал запуск в России трех новых моделей внедорожников линейки BJ в 2025 году.