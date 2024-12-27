Бренд Kaiyi представил свои новые продукты на российском рынке

Кроссоверы активно набирают популярность не только в России, это мировой тренд последних нескольких лет. Поэтому неудивительно, что большинство последних автоновинок относятся именно к этому сегменту.

Так, марка Kaiyi привезет к нам два паркетника. Первый - полноприводный Kaiyi X7, чей выход запланирован на второй квартал 2025 года. Вторая обещанная нам новинка - рестайлинговый кроссовер Kaiyi X3 Pro. Он появится в автосалонах в третьем квартале 2025 года, передает «Автостат» со ссылкой на российский офис марки.

Флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun в России появился в феврале 2024 года. В моторной гамме присутствуют два турбомотора: 186-сильный 1,6-литровый и 238-сильный на два литра. Оба сочетаются 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа.

Компакт-кросс Kaiyi X3 Pro отлично справляется с ролью городского автомобиля. Под его капотом располагается 147-сильный турбомотор на полтора литра в связке с вариатором.