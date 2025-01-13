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BMW стала лидером столичного антирейтинга по эвакуации без номеров.

Спецстоянки в Москве: иномарки BMW без номеров чаще попадают под контроль полиции. Эвакуировано 10% из 3037 авто без номеров. Главная причина - потенциальная причастность к преступлениям. В автопарке МВД появился Ford Super Duty.
РедакцияР
Редакция
13.01.2025, 13:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В 2024 году в Москве инспекторы Дептранса отметили, что автомобили без регистрационных номеров и с логотипом премиального автобренда BMW чаще других перехватываются на специальных стоянках для проверки сотрудниками полиции. По данным статистики, за прошлый год эвакуаторы московского паркинга увезли 3037 транспортных средств без номеров, причем около 10 процентов из них приходится на иномарки BMW.

Согласно данным, автомобили марки Geely были отправлены на штрафстоянку в 230 случаях из-за отсутствия номеров. Модели Mercedes оказались в списке 164 раза. На третьем месте оказались автомобили японской марки Toyota – 143 машины.

Это внимание к транспорту без регистрационных знаков обусловлено риском их использования в преступной деятельности или угонах, пояснили представители ведомства.

Ранее стало известно, что в автопарке МВД РФ в Москве появился новый крупный пикап Ford Super Duty, оборудованный специальными сигнальными маячками и в официальной государственной раскраске.

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