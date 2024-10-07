Марк Цукерберг разработал этот Porsche Cayenne "минивэн"

Когда деньги не имеют значения, можно приобрести практически любую машину, даже если она еще не существует. Этот "минивэн" не сравнится с уникальными автомобилями Султана Брунейского, но удлиненный Porsche — это зрелище, которое стоит увидеть. Речь не идет о трехрядном электрическом внедорожнике, который появится позже в этом десятилетии. Вместо этого речь идет о удлиненном Cayenne Turbo GT, заказанном Марком Цукербергом для своей жены.

Присцилла Чан хотела минивэн, и поскольку Porsche не продает подобные автомобили, сооснователь Facebook взял инициативу в свои руки. В посте, опубликованном на известной платформе социальных медиа, Цукерберг утверждает, что именно он разработал этот так называемый минивэн, оснащенный электрическими раздвижными дверями. Это не первый внедорожник, который получил такую особенность в последнее время, так как Toyota Century также имеет этот минивэн-атрибут.

Цукерберг объединил усилия с компанией West Coast Customs, чтобы воплотить свою задумку в жизнь. Он также заказал себе подходящий по цвету 911 GT3 Touring с механической коробкой передач. Его Cadillac CT5-V Blackwing, к слову, также оснащен тремя педалями. Точная стоимость удлиненного Cayenne Turbo GT пока неизвестна, но базовая модель уже стоит немного более $200 000.

Как нелепо ни кажется идея минивэна из Цуффенаузена, официальный минивэн Porsche действительно существует. Речь не идет о Porsche B32 1980-х годов, поскольку он по сути был Volkswagen T3 с двигателем 911 Carrera и другими улучшениями. В 2018 году Porsche создал Vision Renndienst в качестве уникального минивэна, хотя на самом деле это была только модель в масштабе. У электромобиля было шесть сидений, что должно быть достаточно для семьи Цукербергов, у которых трое детей.

Этот индивидуально изготовленный Cayenne не имеет необычной схемы размещения сидений Vision Renndienst. Дикий минивэн Porsche 2018 года имел центральное сиденье водителя между двумя пассажирскими сиденьями, по аналогии с McLaren F1, Speedtail или Gordon Murray T.50. Cayenne Turbo GT, по-видимому, имеет два сиденья спереди, еще два посередине и, вероятно, как минимум еще два в третьем ряду.

Пока неизвестно, будет ли у крупного электрического внедорожника Porsche, который появится в 2027 году, шесть или семь сидений, но планируется трехрядная компоновка. Мы не будем удивлены, если роскошный семейный автомобиль заменит самодельный удлиненный Cayenne Turbo GT семьи Цукербергов.