Марк Маркес вернулся в борьбу за чемпионство после Гран-при Сан-Марино.

В воскресенье, 8 сентября, прошел захватывающий этап Гран-при Сан-Марино в рамках мирового чемпионата по мотогонкам MotoGP. Гонка была наполнена яркими эмоциями, борьбой и неожиданными поворотами событий.

На старте лидерство сохранил Франческо Баньяя, а Хорхе Мартин продемонстрировал отличный старт, опередив всех и поднявшись на вторую позицию уже к концу первого круга. В то время как Марко Бедзекки снова испытал проблемы и провалил старт.

На втором круге Хорхе Мартин начал наступление на Баньяю, что привело к контакту между гонщиками. Тем не менее, участники удержали баланс и сохранили свои места. Поддерживая напряженную борьбу за третье место, Франко Морбиделли и Педро Акоста вступили в дуэль, в результате которой мотоцикл последнего немного пострадал. Позднее это привело к его вылету с трассы. Морбиделли также допустил ошибку и сошел из гонки.

Франческо Баньяя возглавлял зачет, за ним следовали Мартин и Бастьянини, готовые выйти на пьедестал.

Марк Маркес находился в борьбе за четвертое место. Дождь начался в самом начале гонки, что могло повлиять на развитие событий. В такой ситуации команда Хорхе Мартина приняла решение отправить его в боксы за шинами для дождя, однако дождь прекратился, что вынудило Мартина вернуться за сухими шинами, что стало большой ошибкой.

Тем временем Марк Маркес продолжал демонстрировать свою выдающуюся форму, обгоняя соперников и выходя в лидеры гонки. Баньяя не сдавался, но к концу гонки Марк увеличил темп и победил второй раз подряд. Его отрыв от второго места составил целых 14 секунд, что придает победе еще большее значение.

Франческо Баньяя финишировал вторым, а Энеа Бастьянини замкнул тройку лидеров, финишировав на третьем месте. Хорхе Мартин занимал 15-е место, что повлияло на его общий зачет, который теперь составляет 312 очков. Баньяя следует всего лишь на два балла позади. Марк Маркес неуклонно приближается, имея в активе 259 баллов. У Энеа Бастьянини 250 баллов, и хотя отставание незначительно, итальянцу явно не хватает темпа для рывка к вершине.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал уже рассказывал о спринтерской гонке в рамках MotoGP, где Хорхе Мартин продемонстрировал высокий уровень мастерства, не допуская ошибок.