Как Марк Хьюз комментирует превосходство Лоусона над напарником.

Опытнейший британский журналист Марк Хьюз, сотрудничающий с официальным сайтом чемпионата, ответил на вопрос Юки Цуноды, который удивился, обнаружив себя позади своего нового напарника Лиама Лоусона из команды Visa RB.

«Я не понимаю, как это произошло», – сказал Юки Цунода, стартовавший с 10-й позиции, когда Лиам Лоусон вернулся на трассу перед ним после своей единственной остановки на пит-стопе, хотя начинал он лишь с 19-й позиции, то есть на 8 мест дальше.

Ситуация вызвала удивление. И хотя Лоусон показал отличную производительность уже в своей первой гонке после возвращения в команду, стоит отметить и тактический аспект в данном случае.

Лоусон стартовал с последнего ряда из-за штрафа за замену силовой установки и был одним из пяти гонщиков, выбравших жёсткую резину для длительной первой части гонки.

Цунода, оказавшись в окружении соперников, чьи машины имели схожий темп с VCARB 01, вынужден был начать гонку на средних шинах и сделать остановку на пит-стопе раньше.

Однако ключевым моментом, позволившим Лоусону опередить напарника, стало его быстрое продвижение в начале гонки: на 16-м круге, когда Цунода был восьмым, Лиам уже был всего в 6 секундах и на трёх позициях позади.

Пять позиций Лоусон отыграл уже на первом круге, после чего решительно, но безопасно обошел Aston Martin Фернандо Алонсо. Через два круга после этого Юки заехал в боксы, сменил резину и вернулся на трассу примерно на 19 секунд позади Лоусона.

На пит-стопе в Остине обычно теряется около 20 секунд. Чтобы оказаться впереди после своей остановки на пит-стопе позже, Лиаму нужно было увеличить отрыв от Юки минимум на секунду. При этом Цунода уже был на жёсткой резине, поэтому перед новичком RB стояла сложная задача.

После остановки напарника Лоусон проехал ещё 18 кругов, удерживая стабильно лучшее время, несмотря на износ резины, и опережая Цуноду. Своим мастерством Лиам привлек внимание.

Из 16 кругов, которые Лоусон проехал на резине, уже проехавшей 18 кругов, 12 были лучше времен японца. Таким образом, его отрыв от Цуноды уже превышал 21 секунду. Несмотря на износ резины, за 18 кругов Лоусон отыграл две секунды.

Затем, сменив резину на среднюю на 36-м круге, Лоусон ушел вперед и финишировал 9-м, опередив Цуноду на пять позиций и на 20 секунд. Помимо всего прочего, ошибку в первом повороте допустил и штраф в 5 секунд получил Цунода.

В целом, ответ на изумление Цуноды можно сформулировать так: «Вот как всё вышло».