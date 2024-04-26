Заявление Марка Хьюса о подписании Нико Хюлькенберга контракта с Sauber

Известный британский журналист Марк Хьюз высказался о заключении многолетнего контракта гонщика Нико Хюлкенберга с командой Sauber. По мнению Хьюза, подписание контракта с Sauber/Audi не гарантирует, что Хюлкенберг превзойдет Валттери Боттаса.

Нико Хюлкенберг перейдет в Sauber в следующем сезоне, что свидетельствует о последнем сезоне Гуаньюй Чжоу в этой команде. Возможно, Валттери Боттас также оказывается под угрозой остаться без места, если команда из Хинвила подпишет контракт с Карлосом Сайнсом.

Если Сайнс также присоединится к команде, то Хюлкенберг заменит Боттаса. В противном случае немецкий гонщик заменит Чжоу.

Нико Хюлкенберг продемонстрировал свою способность достигать отличные результаты за многие годы карьеры, особенно в квалификациях. Однако вопрос о том, будет ли он лучше Боттаса, остается открытым. У них разные стили вождения, и у Боттаса, возможно, более широкий арсенал навыков.

Карьера Хюлкенберга могла бы быть блестящей, если бы в Формуле 1 продолжились "шинные войны", и гонщику приходилось бы сражаться на длинных кругах. Возможно, тогда Нико стал бы суперзвездой, представлял бы лучшие команды и, может быть, стал бы чемпионом мира.

Хюлкенберг умеет извлекать максимум из машины, имеющей проблемы с задними колесами, подобно Сайнсу в его время в Renault. Несмотря на это, Хюлкенберг не всегда может найти оптимальные настройки для резины Pirelli, особенно в эпоху гибридных двигателей, когда машины стали тяжелее и мощности их двигателей производят внушительный крутящий момент.

Когда Даниэль Риккардо стал напарником Хюлкенберга в Renault, было очевидно, кто был быстрее и кто водил более эффективно, и это был не Хюлкенберг. То же самое было и в Force India, когда его партнером был Серхио Перес: за три года в этой команде Хюлкенберг лишь один раз опередил мексиканца и ни разу не попал на подиум, в то время как Перес сделал это четыре раза.

В отличие от Хюлкенберга, Валттери Боттас неоднократно демонстрировал приличные результаты, особенно в условиях проблем с резиной. Он способен ездить быстро, и в некоторых случаях за Mercedes он убедительно опережал Льюиса Хэмилтона. Хотя это происходило не так уж часто.

В хороший день Боттас может показать блестящую производительность, а в обычный день выступать довольно стабильно и надежно. Если не учитывать проблемы на пит-стопах, преследующие Sauber в этом году, то уровень конкурентоспособности Боттаса можно сравнить с тем, что он продемонстрировал в свои лучшие годы в Mercedes.

Возможно, Хюлкенберг сможет опередить Боттаса на отдельном быстром круге, но Боттас, как правило, выступает более стабильно. Несомненно, Хюлкенберг справится с задачей лучше Чжоу, но сравнение его с финским гонщиком будет менее однозначным.