Марио Изола: На гонке будут задействованы все три состава

В компании Pirelli пока не определились с тем, какая стратегия будет выбрана для гонки в Монако. По крайней мере, известно, что гонка будет включать в себя две остановки на смену шин.

Марио Изола, гоночный директор Pirelli, поделился своими впечатлениями: «Как же захватывающа была квалификация! Суббота в Монако всегда наполнена эмоциями, и сегодня не стала исключением. Мы с удовольствием наблюдали за выступлением резины C6 в квалификации, и могу сказать, что на этой трассе самые мягкие шины 2025 года оказались немного более эффективными, чем C5. Разница невелика – всего десятая или полторы десятых секунды, но она была заметна».

«Некоторые гонщики выбрали смесь Medium для квалификации – они практически не уступают в скорости, но, как и на прошлой неделе в Имоле, в некоторых ситуациях C5 придает больше уверенности, что особенно важно на этой трассе».

Обычно воскресенье в Монако оказывается менее захватывающим, чем суббота, но в этот раз гонка, вероятно, будет отличной. Изменения в спортивном регламенте, внесенные специально для этого Гран При, обязывают использовать как минимум три комплекта шин, что означает, что возможны различные варианты стратегии по остановкам в боксах. Теоретических возможностей предостаточно, особенно учитывая вероятность выхода безопасной машины на трассу.

Все три типа шин будут задействованы – у пилотов из трех команд, Red Bull, Racing Bulls и Sauber, есть всего один набор новых шин Hard и один Medium, что заставит их обязательно использовать C6 во время гонки.

«Мы знаем, насколько креативны могут быть команды в стремлении достичь поставленной цели, и можем ожидать некоторых неожиданных поворотов, включая продолжительность первого этапа гонки», - добавил Изола.