По мнению Марио Изолы, работа шин оправдала ожидания

Вчера в городе Джидда прошли гонки, и в Pirelli выразили удовлетворение работой шин в жарких условиях. Специалист компании Марио Изола поделился мнением: «Работа шин и стратегия гонки соответствовала нашим ожиданиям. Несмотря на использование более мягких составов, чем в прошлом году, и в среднем на 7 °C большую температуру трассы, деградация шин C3 и C4 была минимальной. В результате, учитывая форму команд, такой исход гонки был закономерен.

Мы видели лишь несколько случаев пузырения левого переднего колеса, но этого было недостаточно, чтобы существенно повлиять на поведение шин. Что касается перегрева, то на некоторых машинах возникли сложности, но этого следовало ожидать при столь высокой температуре и на трассе, где у шин нет возможности остыть.

После гонок в Джидде предстоит небольшая пауза, возможность командам перевести дух перед отправлением на другой континент, в США, на Гран При Майами. На трассе в Майами, характеристики которой сильно отличаются, команды получат те же составы, что и в Джидде, и они будут на шаг мягче, чем год назад. Интересно посмотреть, как команды справятся с новыми условиями, учитывая что там нас ждёт второй уик-энд с субботним спринтом в этом году».