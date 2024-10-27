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Эксперт: "Лучше всего выбрать стратегию с одним пит-стопом"

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола поделился своими мыслями после квалификации в Мехико, где поул завоевал Карлос Сайнс, и прокомментировал шинную стратегию на предстоящую гонку. Марио Изола: «Очень напряжённая квалификация.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.10.2024, 03:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола поделился своими мыслями после квалификации в Мехико, где поул завоевал Карлос Сайнс, и прокомментировал шинную стратегию на предстоящую гонку.

Марио Изола: «Очень напряжённая квалификация. Второй год подряд с поула в Мехико стартует гонщик Ferrari. Всё говорит о том, что в гонке машины будут равны, особенно Ferrari, Red Bull и McLaren, у которых преимущество на этой трассе.

В субботу мы увидели рост скоростей, который говорит о том, что состояние трассы продолжает улучшаться. Так будет и в гонке, поскольку с каждым кругом асфальт будет покрываться слоем отработанной резины.

Если говорить о стратегии, то самый быстрый вариант с одним пит-стопом - использование шин Hard и Medium. Увиденный за последние два дня минимум гранулирования резины делает стратегию одного пит-стопа ещё более привлекательной.

Наиболее оптимальным вариантом является старт на Medium с переходом на Hard между 25-м и 32-м кругом. Гонщики, выбравшие состав C3, должны перейти на C4 между 36-м и 43-м кругом.

Использование состава Soft также возможно: он может быть использован как на первом этапе гонки, так и на последнем вместе с Hard, либо стать выбором для старта для гонщиков, у которых есть два комплекта Medium, и которые планируют два пит-стопа. В целом, Medium считается наиболее конкурентоспособным из трех составов, привезенных в Мехико».

Источник

Марио Изола (11)Pirelli (36)

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