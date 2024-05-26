Шарль Леклер и Ferrari поздравлены, заявил Марио Изола.

Компания Pirelli присоединилась к поздравлениям, направленным в адрес Шарля Леклера после его победы на домашнем для гонщика Ferrari Гран При Монако. Специалисты отметили, что после перезапуска гонки, использование резины смесей Hard и Medium позволило большинству пилотов успешно завершить 77 кругов.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport, выразил поздравления Леклеру и команде Ferrari: "Прежде всего поздравляем Шарля Леклера и Ferrari с их победой! Мы только сейчас начинаем понимать, как много этот успех значит для Шарля, ведь он выиграл гонку на улицах родного города".

Эксперты также отметили, что в Монако стратегических вариантов обычно не так уж много, и в этом году возможности были ограничены из-за перерыва на первом круге из-за красных флагов. Это исключило необходимость в дополнительных пит-стопах.

Представители Pirelli утверждают, что резина обоих типов, как Medium, так и Hard, была способна продержать всю гонку, если ее использовать правильно, и большинству гонщиков это удалось.

Участники гонки разделились на группы в зависимости от типа шин, что привело к интригующим схваткам и тактическим маневрам. Хотя обгоны были редкими, а возможности для изменения тактики были ограничены, что могло бы добавить драматизма в гонке.

Пилоты, совершившие пит-стопы, вернулись на трассу, не потеряв позиции. Они могли повысить темп на свободной трассе, но как только оказывались в группе более медленных машин, им приходилось снова замедляться. Именно это объясняет то, что гонщики из топ-10 финишировали на тех же позициях, на которых стартовали.