Марио Изола: «Через пару недель узнаем, кто есть кто!»

Компания Pirelli выразила удовлетворение результатами завершившихся зимних тестов, отметив, что эффективность и уровень износа шин полностью соответствуют их прогнозам.

Директор Pirelli по автоспорту Марио Изола рассказал, что значительные изменения в конструкции болидов в последние дни привели к тому, что команды сосредоточили внимание прежде всего на работе моторов и аэродинамических характеристиках, а не на настройках шин. По его словам, обычно в финальной фазе тестов инженеры уделяют больше времени оптимизации взаимодействия между машиной и шинами, однако, на этот раз не все коллективы успели вплотную заняться этим вопросом.

Изола отметил, что результаты, показанные на трассе, совпали с ожиданиями компании. По его информации, гонщики протестировали весь ассортимент шин Pirelli, включая составы C4 и C5, которые не считаются оптимальными для трассы в Бахрейне.

Он подчеркнул, что все виды шин продемонстрировали высокую механическую прочность — специалисты не зафиксировали случаев гранулирования и пузырения. При этом уровень износа оказался выше, чем тот, который ожидается непосредственно во время гоночного уик-энда в Бахрейне, когда температура воздуха будет ниже, а автомобили получат дополнительные настройки.

По мнению Изолы, одной из главных задач сезона станет поддержание равномерной температуры шин на обеих осях, особенно с учётом первого этапа в Мельбурне. Он добавил, что на городских трассах, где нагрузка на резину меньше, потребуется более тщательный подход к подготовке и контролю температуры шин, особенно в квалификационных заездах.

«Впереди остаётся лишь несколько недель, чтобы увидеть расстановку сил. Интересно будет узнать, насколько команды скрывали возможности своих моторов на тестах», — резюмировал Марио Изола.