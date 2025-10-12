Марио Андретти не против видеть Леклера в команде Cadillac

В северной части Италии, в городе Тренто, в эти выходные стартовал крупный осенний Festival dello Sport. Его организует одно из старейших и наиболее авторитетных изданий страны — Gazzetta dello Sport. Газета ведет отсчет истории с конца XIX века и ежегодно привлекает к своему спортивному форуму внимание множества именитых участников и гостей.

В числе особых гостей фестиваля оказался легендарный автогонщик Марио Андретти, обладатель титула чемпиона мира 1978 года. Не случайно его называют «Героем двух миров», ведь Андретти, который родился в семье итальянских эмигрантов, стал признанной фигурой как в Европе, так и в США. Особую гордость за него испытывают именно в Италии, где его считают своим.

Любовь к автоспорту у Марио появилась еще в молодости. Вместе со своим братом-близнецом Альдо он увлекся Формулой 1. Их кумиром был Альберто Аскари, а впервые на гонках в Монце братья оказались в возрасте 14 лет. Именно тогда началась их история в мире автоспорта. После переезда семьи Андретти в Соединённые Штаты, братья сразу же стали искать пути в спортивную среду автогонок.

Марио Андретти за время своей карьеры продемонстрировал уникальную статистику, которой могут похвастаться немногие. Выступая в различных автоспортивных сериях, он принял участие в 897 гонках, из которых 111 завершились победой. Более того, 109 раз он стартовал с поул-позиции.

С самого начала Андретти испытывал глубокие симпатии к автомобилям Ferrari. Однако появиться за рулем легендарной итальянской команды ему удалось только ближе к завершению карьеры в Формуле 1.

«После гибели Лоренцо Бандини Энцо Феррари поклялся, что у него больше никогда не будет итальянских гонщиков, но в моём лице он нашёл хорошее решение, – вспоминал Андретти. – Когда ему в 1982 году понадобилось найти замену травмированному Дидье Пирони, он обратился ко мне. Я ему сказал, что не выступал в Формуле 1 уже больше года…

Но потом я прилетел в Италию, приехал в Маранелло, и Энцо пригласил меня на обед на базу Ferrari. Я проехал 87 кругов по трассе во Фьорано и в том числе установил рекорд круга, который держался восемь лет».

Фото: F1news.ru

На сегодняшний день, по словам Марио, он по-прежнему остаётся поклонником Ferrari. Более того, в новой команде Cadillac, принимавшей его участие в создании, планируется использовать моторы итальянского производителя.

Перед собравшейся в концертном зале города Тренто публикой Марио Андретти также поделился своим взглядом на современные тенденции в Формуле 1.

«Макс Ферстаппен очень силён. Мне нравится и Оскар Пиастри, которого отличает выдержка и непоколебимая уверенность, хотя мне почему-то кажется – я даже не знаю, почему – что для Ландо Норриса в McLaren создают более благоприятные условия. И я большой поклонник таланта Шарля Леклера. Если он когда-нибудь захочет поменять команду, я его сразу же возьму в Cadillac. Но Ferrari – это Ferrari. Рано или поздно эта команда отыграется, она всегда это делала».

Отвечая на прямой вопрос о том, сохраняет ли он веру в способность Фредерика Вассёра вывести Скудерию из затяжного кризиса, Андретти был весьма лаконичен.

«Да».