Производители не могут продать достаточно электромобилей, и это, по словам экспертов, «отличная новость для покупателей»

С приближением последнего квартала 2025 года автопроизводители начинают внимательно следить за продажами электромобилей и тем, насколько они соответствуют государственным целевым показателям. Это может привести к появлению привлекательных предложений для покупателей.

В соответствии с установленными требованиями, к 2025 году на долю электрических автомобилей должно приходиться 28 процентов всех продаж каждой автомобильной компании в Великобритании. Однако по итогам первых восьми месяцев текущего года этот показатель составил лишь 21,9 процента. Хотя в августе доля продаж электрокаров достигла 26,5 процента, этого темпа недостаточно для достижения целевого значения в срок.

Внутри этого среднего показателя ситуация неоднородна: одни бренды уже превысили рубеж в 30 процентов по продажам электромобилей, тогда как другие пока значительно отстают. На отстающие компании оказывается серьезное давление, чтобы как можно быстрее сократить отставание до конца 2025 года. В 2024 году целевой показатель составлял 22 процента, и на рынке было немало выгодных предложений на новые электрокары к концу года. Однако рост целевых значений по-прежнему не соответствует реальному спросу покупателей, что вынуждает бренды стимулировать продажи для избежания штрафов.

По данным, собранным на платформе Carwow, уже сейчас можно найти десятки рекомендованных электромобилей с существенными скидками от рекомендованной розничной цены. Среди них есть автомобили, которые подпадают под действие государственной программы Electric Car Grant, запустившей ценовую войну — это приносит выгоду потребителям, но не способствует финансовым результатам производителей.